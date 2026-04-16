Martita Fort confesó sus problemas mentales por los que empezó terapia

Marta Fort se mostró completamente sincera en el programa de stream Solo Magazine al abordar un aspecto muy personal como su experiencia con la terapia. La joven explicó su postura histórica al señalar que "Toda mi vida fui anti psicóloga. Siempre me dijeron que nunca tenía que mentir y tenía que decir todo, entonces ni me sale mentir, digo la verdad siempre, incluso en situaciones donde uno no suele contar toda la verdad".

Sin embargo, su mentalidad dio un giro drástico hace seis meses cuando una circunstancia emocional la superó. Sobre este cambio de opinión, relató que "Hace seis meses cambié de opinión por una situación que me desbordó y decidí empezar a ir a la psicóloga".

El inicio del tratamiento fue intenso y ella misma recordó que "Llegué desbordada, llorando y le conté de todo, súper deprimida". No obstante, la situación tomó un tinte humorístico en el encuentro siguiente cuando le planteó a la profesional una idea insólita.

Entre risas, Marta recordó que "La segunda semana me senté y le dije ´bueno, ya me podés dar de alta´" y añadió que "La mina no entendía nada". A pesar de ese arranque particular, destacó que el proceso se volvió una herramienta clave para su bienestar ya que desde aquel momento no volvió a estar deprimida y valora el espacio para descargarse tranquila.

Respecto al contenido de las charlas con la especialista, confesó que "Hablo mucho sobre los temas familiares". Es pertinente recordar que meses atrás ella protagonizó un fuerte cruce con su primo John, lo que generó mucha repercusión mediática y se perfila como uno de los ejes de sus sesiones. De esta manera, sin prejuicios y con naturalidad, dejó en claro cómo la terapia se convirtió en una herramienta clave para su bienestar emocional.