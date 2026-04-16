Un método para detectar interrupciones en el suministro eléctrico ganó popularidad en foros de hogar y redes sociales por su utilidad práctica. La técnica consiste en llenar un recipiente con agua y llevarlo al congelador hasta que esté sólido. Posteriormente se debe colocar una moneda sobre la superficie del hielo y guardarlo nuevamente en el electrodoméstico para que funcione como una señal de alerta ante posibles incidentes.

El sistema opera mediante un proceso físico elemental donde si el frío cesa el agua se derrite y el objeto metálico se hunde por su propio peso. Al restablecerse la electricidad el contenido vuelve a su estado sólido pero la posición de la moneda revela lo ocurrido. Si el elemento permanece en la parte superior indica que no hubo descongelamiento mientras que si se encuentra en el medio o en el fondo confirma que el dispositivo dejó de funcionar por un tiempo considerable.

Esta herramienta casera resulta fundamental para prevenir el consumo de productos en mal estado ya que los alimentos congelados que pierden su temperatura pueden desarrollar bacterias peligrosas. Los organismos de seguridad alimentaria advierten que "ante un corte prolongado de luz no siempre es seguro volver a consumir lo que estaba en el freezer aunque luzca congelado" debido a los riesgos invisibles para la salud.

Especialmente en productos como carnes pescados y lácteos la pérdida de la cadena de frío representa una amenaza seria. Aunque este truco no reemplaza otros controles profesionales se presenta como una alternativa fácil económica y práctica para quienes pasan varios días fuera de su hogar. De esta manera se puede obtener un indicador visual simple para tomar decisiones seguras sobre la higiene de los suministros almacenados.