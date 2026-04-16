Que un gato elija dormir arriba de la mesa no es casualidad. Según especialistas en comportamiento felino, este tipo de conductas está vinculado principalmente a la búsqueda de seguridad, comodidad y control del entorno.

Los gatos suelen preferir lugares elevados para descansar porque les permiten tener una mejor visión de lo que ocurre a su alrededor. Esta posición les da una sensación de control y les facilita detectar posibles amenazas, algo que responde a su instinto natural.

Además, las superficies altas como mesas suelen ser más estables, tranquilas y menos transitadas, lo que las convierte en espacios ideales para dormir sin interrupciones.

Otro factor clave es la temperatura. Los gatos buscan lugares cálidos y confortables para descansar, y muchas veces las mesas (especialmente si están cerca de ventanas o reciben calor) cumplen con esas condiciones.

También puede tratarse de una cuestión de hábito o territorialidad. Al elegir un lugar visible y central de la casa, el gato marca presencia y refuerza su dominio del espacio.

En algunos casos, este comportamiento se vincula con la rutina del hogar: si la mesa está asociada a momentos de actividad o comida, el animal puede sentirse atraído por ese punto y adoptarlo como lugar de descanso.

Así, lejos de ser un simple capricho, dormir sobre la mesa refleja aspectos clave del comportamiento felino: búsqueda de seguridad, confort y control del territorio dentro del hogar.