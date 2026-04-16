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Por qué tu gato duerme arriba de la mesa, según expertos
POR REDACCIÓN
Que un gato elija dormir arriba de la mesa no es casualidad. Según especialistas en comportamiento felino, este tipo de conductas está vinculado principalmente a la búsqueda de seguridad, comodidad y control del entorno.
Los gatos suelen preferir lugares elevados para descansar porque les permiten tener una mejor visión de lo que ocurre a su alrededor. Esta posición les da una sensación de control y les facilita detectar posibles amenazas, algo que responde a su instinto natural.
Además, las superficies altas como mesas suelen ser más estables, tranquilas y menos transitadas, lo que las convierte en espacios ideales para dormir sin interrupciones.
Otro factor clave es la temperatura. Los gatos buscan lugares cálidos y confortables para descansar, y muchas veces las mesas (especialmente si están cerca de ventanas o reciben calor) cumplen con esas condiciones.
También puede tratarse de una cuestión de hábito o territorialidad. Al elegir un lugar visible y central de la casa, el gato marca presencia y refuerza su dominio del espacio.
En algunos casos, este comportamiento se vincula con la rutina del hogar: si la mesa está asociada a momentos de actividad o comida, el animal puede sentirse atraído por ese punto y adoptarlo como lugar de descanso.
Así, lejos de ser un simple capricho, dormir sobre la mesa refleja aspectos clave del comportamiento felino: búsqueda de seguridad, confort y control del territorio dentro del hogar.