El Certificado Único de Discapacidad se mantiene en abril de 2026 como una herramienta clave para garantizar derechos fundamentales a personas con discapacidad en Argentina, permitiendo el acceso a múltiples beneficios en salud, transporte, educación y asistencia social.

Entre los principales beneficios vigentes se destaca la cobertura total en salud. Las obras sociales, prepagas y el sistema público deben cubrir el 100% de tratamientos, medicamentos, rehabilitación y equipamiento vinculado a la discapacidad certificada.

También continúa el acceso gratuito al transporte público de corta, media y larga distancia en todo el país, incluyendo colectivos, trenes y micros, lo que facilita la movilidad de los beneficiarios.

El CUD además habilita el cobro de asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad, y el acceso a pensiones no contributivas, lo que representa un respaldo económico para muchas familias.

Otro punto importante son las exenciones impositivas. En distintos casos, los titulares pueden acceder a beneficios como la reducción o eliminación de impuestos en la compra de vehículos y exenciones de tasas municipales.

En el ámbito laboral, el certificado facilita la inclusión mediante cupos en el empleo público y programas de inserción laboral, mientras que en educación garantiza apoyos específicos y acompañamiento en trayectorias escolares.

Para obtener el CUD, el trámite es gratuito y requiere una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria. Se debe presentar documentación médica actualizada, estudios e informes, además del DNI.

El certificado tiene validez en todo el territorio nacional y no implica por sí mismo permisos de estacionamiento o libre tránsito, que requieren gestiones adicionales.