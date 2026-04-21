Un descubrimiento sorprendió al mundo científico: investigadores lograron redescubrir a la Tetracheilostoma carlae, una diminuta serpiente que no había sido registrada durante más de 20 años y que era considerada prácticamente extinta. El hallazgo se produjo en la isla de Barbados y marca un hito en el estudio de la biodiversidad.

El ejemplar fue encontrado de manera casual por un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente local, quien al levantar una piedra en una zona boscosa detectó al pequeño reptil. Tras el hallazgo, el animal fue trasladado a la Universidad de las Indias Occidentales para su análisis y confirmación científica.

La especie, considerada “perdida para la ciencia”, integra un grupo de miles de animales que no habían sido vistos durante largos períodos. Su reaparición genera expectativa en la comunidad científica, ya que abre la posibilidad de que otras especies también consideradas desaparecidas aún sobrevivan en hábitats poco explorados.

La Tetracheilostoma carlae mide apenas entre 8 y 10 centímetros, tiene un cuerpo delgado similar a un hilo y pasa la mayor parte de su vida bajo tierra. No es venenosa y se alimenta principalmente de termitas y larvas, características que la hacen difícil de detectar en su entorno natural.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta serios desafíos. Su reproducción es limitada, las hembras ponen un solo huevo, y su hábitat se ha visto reducido por la actividad humana, lo que la convierte en una especie altamente vulnerable.

El redescubrimiento no solo representa una noticia alentadora, sino que también refuerza la necesidad de proteger los ecosistemas y profundizar las investigaciones sobre especies en riesgo. Para los especialistas, este tipo de hallazgos demuestra que aún queda mucho por conocer sobre la biodiversidad del planeta.