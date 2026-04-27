Moria Casán contra Zaira Nara: “Sos un insulto. Me dan ganas de pegarle”

Moria Casán no pudo contener su asombro al analizar lo que fue la gran noche de Zaira Nara en los Martín Fierro de la Moda. Durante la emisión de La mañana con Moria, la conductora repasó el vestuario de la modelo, quien cumplió el rol de host en la alfombra roja y se llevó todas las miradas con una propuesta que mezcló sensualidad y vanguardia.

La menor de las Nara optó por un body de encaje negro con transparencias y escote profundo, siguiendo la tendencia de lencería a la vista que domina la temporada. Al ver las imágenes, La One fue fiel a su estilo directo y lanzó una catarata de elogios particulares. "Es semejante belleza la de esta piba que me dan ganas de pegarle. Divina", sentenció la diva frente a las cámaras de eltrece.

El atuendo se completó con medias translúcidas y accesorios que ganaron protagonismo, como un maxi collar dorado en capas, aros y una pulsera a tono. En sus pies, la modelo lució stilettos con puntera metálica mientras cargaba un tapado negro en la mano para aportar dramatismo al andar. Impactada por la armonía estética de la conductora, Moria redobló la apuesta con una frase contundente: "Papá, retirate. Basta, basta. Sos un insulto a la genética humana".

Para el cierre de su estilismo, Zaira eligió un peinado de ondas suaves y labios rojos, equilibrando la potencia de su ropa con un maquillaje neutro. Ante este despliegue de actitud y moda, Casán cerró su descargo reafirmando su asombro ante la figura de la modelo: "Tiene semejante belleza esta piba que me dan ganas de pegarle".