El pasado viernes, en un evento de alto prestigio, cinco vinos de San Juan obtuvieron el Gran Oro en el XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025, el máximo reconocimiento del certamen, consolidando una vez más la excelencia y proyección nacional e internacional de la producción vitivinícola sanjuanina.

El evento, organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, contó con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y las Cámaras de Bodegueros y Vitivinícola de San Juan.

Durante la ceremonia, el ministro Gustavo Fernández destacó el respaldo constante del Ejecutivo a la industria madre sanjuanina: “El gobernador Marcelo Orrego mantiene un compromiso firme con la identidad de nuestros vinos, apoyando el financiamiento de la cosecha, la lucha contra la polilla de la vid y la reconversión tecnológica con energía solar”.

Los vinos distinguidos con el Gran Oro fueron:

AVANTI Syrah 2023 (Bodega y Viñedos Pie de Palo)

SOMEWHERE ELSE Malbec 2024 (Bodegas San Juan de la Frontera)

MORA NEGRA Bonarda-Malbec 2023 de guarda (Grupo Peñaflor)

XUMEK Malbec 2024 de guarda (Los Vinos del Sol S.A.)

TRESPIRA2 Gran Reserva Malbec de guarda 2022 (Tres Pirados Wine)

En total, la competencia reconoció 181 vinos de 69 bodegas de todo el país, con una notoria participación sanjuanina. Cerca de 300 invitados (entre autoridades, enólogos, bodegueros y auspiciantes) participaron de la gala realizada en el Salón Grazia, ubicado en Pocito.

Desde la organización resaltaron que la Cata San Juan “pone en valor el trabajo conjunto entre bodegas, enólogos y el Estado provincial para impulsar la calidad, la innovación y la competitividad del vino sanjuanino en el país y el mundo”.