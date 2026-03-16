Cómo hacer una torta de pollo y queso cremosa en 5 pasos

Las tortas saladas son habitualmente un plato común de verano, con bases de pionono o pan de molde y rellenos frescos; sin embargo, existe una versión de pollo y queso que se gratina en el horno para disfrutarse todo el año.

Esta propuesta de la bloguera y creadora de contenidos española Yolanda Sepúlveda se presenta como un sándwich gigante caliente, caracterizado por ser cremoso por dentro y poseer una cubierta sabrosa. La receta destaca por ser práctica y original, rindiendo muchas porciones deliciosas mediante el uso de solo cinco ingredientes y una resolución en cinco pasos rápidos.

Para su preparación, se deben mezclar dos pechugas de pollo pequeñas, previamente cocidas y desmenuzadas, con 250 gramos de queso crema y media cucharadita de ajo en polvo.

Sobre una bandeja de horno se disponen cuatro rebanadas de pan de molde —de un total de dieciséis requeridas—, las cuales se untan con abundante relleno y se les añade un poco de los 250 gramos de queso rallado contemplados en la lista de ingredientes. El proceso continúa formando capas hasta completar un total de cuatro niveles de pan y tres de relleno, asegurándose de terminar la estructura con pan.

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En el último tramo de la elaboración, se debe cubrir toda la superficie y los laterales con otros 150 gramos de queso crema y el resto del queso rallado. El paso final consiste en un horneado de 20 minutos a 200 grados, con el horno precalentado y calor arriba y abajo. Según las indicaciones, cada porción resultante ofrece una cubierta gratinada y un centro de pollo cremoso, convirtiéndose en una delicia para comidas familiares que puede completarse con ensaladas frescas.