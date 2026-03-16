Harvard propone ejercicios para evitar el dolor por uso del celular

El uso constante de dispositivos móviles y teclados ha generado nuevas afecciones como la "Whatsappitis", una tendinitis en el dedo pulgar que se manifiesta con entumecimiento, rigidez o dolor en la muñeca y el centro de la palma.

Ante este escenario, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard propone una serie de ejercicios específicos para contrarrestar la tensión articular y fortalecer los músculos circundantes. La recomendación de los especialistas consiste en realizar tres series diarias de diez repeticiones, manteniendo cada posición entre cinco y diez segundos de forma lenta y controlada para evitar lesiones.

La rutina sugerida incluye la extensión y flexión de la muñeca apoyando el antebrazo sobre una toalla, movimientos de supinación y pronación girando la palma, y la desviación cubital con el pulgar hacia arriba.

Asimismo, se aconseja el deslizamiento de tendones mediante la formación de puños en forma de gancho o completos, y la flexión del pulgar deslizándolo por la palma. Estas prácticas buscan recuperar el rango de movimiento necesario para tareas cotidianas, como abrir un frasco. No obstante, los terapeutas advierten que, si la afección resulta incapacitante o muy dolorosa, lo mejor es realizar una consulta con un fisioterapeuta.