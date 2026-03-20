Claves para cuidar tatuajes y mantener el color como La Joaqui

Los tatuajes se han consolidado como una popular forma de expresión y, en la música urbana argentina, artistas como La Joaqui los lucen como un componente esencial de su identidad estética. Sin embargo, para que estos diseños se mantengan definidos y con un color vibrante a través de los años, es vital incorporar ciertos cuidados básicos.

Al respecto, los especialistas coinciden en que el secreto para que un tatuaje se vea bien durante años está en el cuidado diario de la piel. El primer paso fundamental es la hidratación constante a través de cremas humectantes que conservan la flexibilidad de la dermis y previenen la pérdida de definición del dibujo. Se recomienda aplicar crema todos los días, con especial énfasis tras salir de la ducha.

Otro factor crítico es proteger las piezas del sol, ya que la exposición prolongada es un enemigo que apaga los colores velozmente. Por ello, se aconseja el uso de protector solar de factor alto, especialmente durante el verano o al pasar mucho tiempo al aire libre.

Para evitar que el diseño luzca opaco por la resequedad, conviene utilizar jabones suaves, eludir las duchas demasiado calientes y aplicar cremas nutritivas con regularidad. Estos hábitos de cuidado deben sostenerse a largo plazo y no solo cuando el tatuaje es reciente.

Mantener una rutina de protección e hidratación ayuda a conservar la intensidad de la obra pues, en definitiva, un tatuaje bien cuidado no solo se ve mejor también mantiene intacta la historia que representa.