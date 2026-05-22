La Legislatura distinguirá a Pablo Flores Torres por el musical “Alberdi”

La Cámara de Diputados de San Juan realizará este viernes 22 de mayo una presentación especial de Alberdi, El Musical, la exitosa producción creada por el artista sanjuanino Pablo Flores Torres, quien además será distinguido por el impacto nacional alcanzado por la obra.

La actividad se desarrollará desde las 20 en el Auditorio Emar Acosta, ubicado en el anexo de la Legislatura provincial, y contará con la presencia del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín.

Durante la jornada, Flores Torres interpretará algunas de las canciones más reconocidas del musical acompañado por un coro de artistas sanjuaninos. El espectáculo funcionará además como adelanto de la futura llegada de la obra completa a San Juan, cuya fecha todavía no fue confirmada.

Según trascendió, el reconocimiento institucional apunta a destacar la repercusión alcanzada por la producción en escenarios nacionales y su proyección dentro del circuito del teatro musical argentino.

Un musical que resignifica a Alberdi

“Alberdi, El Musical” propone una reinterpretación contemporánea de la figura de Juan Bautista Alberdi, uno de los principales pensadores políticos de la historia argentina y autor intelectual de las bases constitucionales del país.

La obra combina teatro musical, rap, hip-hop y ritmos folklóricos para reconstruir la vida, el pensamiento y el exilio del prócer tucumano desde una estética moderna y dirigida a nuevas generaciones.

Con una puesta que incorpora escenografía digital y un elenco multitudinario, el espectáculo aborda temas vinculados a la libertad, la educación, la justicia social y la construcción de la identidad nacional.

La producción obtuvo cuatro Premios GEA, entre ellos Mejor Musical Off, Mejor Elenco, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Actor Protagónico. Además, fue declarada de Interés Cultural por el Senado de la Nación.

Un regreso con fuerte carga emotiva

Para Flores Torres, el regreso artístico a San Juan representa además una vuelta simbólica a los lugares donde inició su formación.

“Volver para hacer algo relacionado con mi profesión remueve emociones, porque es el lugar donde di mis primeros pasos”, expresó el artista en declaraciones recientes.

Actualmente, el musical atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento y en julio realizará temporada en el Teatro Nacional Cervantes, uno de los escenarios más importantes del país.

La presentación en San Juan reunirá además a integrantes de Clann, elenco local dirigido por Selene Flores que anteriormente llevó a escena “Deolinda”, otra de las producciones creadas por Flores Torres.