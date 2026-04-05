La acción de la décima fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol no da tregua. Luego de que el viernes San Lorenzo de Ullum venciera 1-0 a López Peláez y se consolidara como único líder con 22 puntos, la presión se trasladó a sus inmediatos perseguidores. Este domingo, Colón Junior, Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados, todos con 18 unidades, saltan a la cancha con la misión de recuperar espacio en la tabla.

La jornada central arranca a las 17 con tres encuentros que prometen chispas. En el Este, 9 de Julio recibirá a Colón Junior, mientras que en Rawson, el Azul de Villa Krause se medirá ante el siempre duro Marquesado. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para acercarse en lo más alto junto al "Cuervo" de Ullum.

El cierre de este domingo futbolero será bajo las luces de El Serpentario. A partir de las 20:30, el Sportivo Desamparados recibirá en su estadio a Sarmiento de Zonda. El equipo puyutano, que viene con el envión de los resultados positivos, sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere mantenerse en la pelea directa por el título.

Cronograma completo de partidos

Además de los duelos de los punteros, la actividad será intensa en otros escenarios de la provincia, también desde las 17:

Juventud Zondina vs. Atenas (Cancha: Zondina / Árbitro: Ignacio Aurtenechea)

Peñarol vs. Defensores de Argentinos (Cancha: Peñarol / Árbitro: Martín Baigorria)

Alianza vs. Trinidad (Cancha: Alianza / Árbitro: Marcelo Cruz)

Rivadavia vs. Mineros (Cancha: Rivadavia / Árbitro: Eduardo Prior)

Carpintería vs. Villa Ibáñez (Cancha: Carpintería / Árbitro: Yazmín Yacante)

Con el triunfo de San Lorenzo en la apertura, la tabla de posiciones quedó al rojo vivo. Los hinchas sanjuaninos irán a las canchas esperando por una tarde de goles que termine de acomodar el pelotón de arriba en esta apasionante fecha 10.

Primeras posiciones

1.San Lorenzo 22 puntos

2.Sp. Desamparados 18 puntos

3.Unión 18 puntos

4.Colón Junior 18 puntos