Un grave accidente de tránsito se registró este domingo 5 de abril sobre la Ruta Nacional 20. El hecho ocurrió en el tramo previo al puente que conecta los departamentos de Caucete y 9 de Julio, una zona de alto flujo vehicular.

Los primeros datos indican que el siniestro fue protagonizado por un colectivo de larga distancia perteneciente a la empresa Flecha Bus y un auto particular, sobre las 9. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron en plena calzada, dejando el tránsito totalmente bloqueado en ese sector.

Inmediatamente después del siniestro, personal policial de las jurisdicciones correspondientes y equipos de salud llegaron al lugar para asistir a los ocupantes de ambos rodados. Debido a la magnitud del impacto y para facilitar las tareas de los peritos, las autoridades dispusieron cortes preventivos desde calle La Plata.

Hasta el momento, la Policía no emitió un parte oficial que detalle la cantidad exacta de personas heridas ni la gravedad de las lesiones de quienes viajaban en el colectivo o en el auto. Pero, desde Tránsito, aseguraron que la circulación se normalizó.