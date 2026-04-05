El balance del tercer fin de semana largo del año dejó sensaciones más que positivas en la provincia. De acuerdo con el relevamiento nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), San Juan logró mantenerse como un destino competitivo en un contexto donde más de 2,8 millones de personas se movilizaron por todo el país.

La propuesta sanjuanina se apoyó en una combinación que no falla: fe, naturaleza y grandes eventos. El eje central de la convocatoria religiosa fue la Ruta de los Cristos, un circuito que unió los paisajes de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta a través de sus capillas históricas y representaciones sacras, convirtiéndose en la experiencia más buscada por los visitantes.

Capital y departamentos: agenda completa

En el Gran San Juan, la actividad se concentró en el Vía Crucis urbano y la emotiva representación de la Pasión en la Iglesia Catedral. Sin embargo, el programa “San Juan Todo el Año” fue clave para traccionar la demanda, ofreciendo descuentos reales en hotelería y gastronomía que ayudaron a cuidar el bolsillo de los turistas.

El dique Punta Negra también fue protagonista con el ciclo “Viví Punta Negra”, que sumó música en vivo y actividades al aire libre, mientras que las bodegas locales se lucieron con el clásico "Música Clásica por los Caminos del Vino", uniendo el enoturismo con la cultura.

De la fe al deporte extremo

Como es habitual, el paraje de la Difunta Correa volvió a demostrar su peso como santuario popular, reuniendo a miles de promesantes y turistas que disfrutaron de ferias gastronómicas y actividades culturales.

Por su parte, el departamento Iglesia logró un equilibrio perfecto entre la tradición y la adrenalina. Mientras el Vía Crucis Viviente y el Evangelio Criollo convocaban a las familias, el Dique Cuesta del Viento se llenaba de color con la competencia internacional de kite “Cuesta del Viento Big Air 2026”, atrayendo a un público joven y deportista de distintos puntos del continente.

A nivel nacional, la CAME informó que el impacto económico directo de este fin de semana fue de $808.198 millones, cifra que refleja la importancia del turismo para sostener las economías regionales como la nuestra.

San Juan cierra una Semana Santa que ratifica su crecimiento como plaza turística, apostando a la diversidad de su oferta y a la calidez de su gente para seguir recibiendo visitantes durante todo el 2026.