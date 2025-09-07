La provincia de San Juan es hoy escenario de uno de los eventos religiosos más significativos del año: la 45ª Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes. Bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, cientos de jóvenes han iniciado su caminata hacia el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en el Departamento San Martín, en una jornada que coincide con la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

La concentración comenzó a las 7:45 horas en la Iglesia Catedral, donde los participantes se reunieron en un ambiente de fervor y alegría. Con cantos y alabanzas, los jóvenes vivieron momentos de intensa emoción espiritual en vísperas de un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica: la proclamación como santos de Carlo Acutis, conocido como "el influencer de Dios", y Pier Giorgio Frassati, ambos modelos de santidad juvenil. Este hecho convierte a Acutis en el primer santo millennial de la Iglesia.

Publicidad

Cerca de las 8:30 horas, la multitud partió desde la Catedral dando inicio a la peregrinación. Esta edición adquiere un significado especial al enmarcarse en el Jubileo de los Jóvenes, prometiendo una jornada de renovación espiritual, reconciliación y bendiciones jubilares para los participantes.

El recorrido continuará durante el día, con llegada prevista al Camping Municipal de San Martín alrededor de las 13 horas para el almuerzo y actividades comunitarias. La peregrinación culminará en el Complejo Ceferino Namuncurá aproximadamente a las 17 horas, donde se celebrará una Santa Misa que sellará esta jornada de fe y compromiso juvenil.