El viernes pasado, se llegó al acuerdo paritario de los empleados de comercio de todo el país. Este quedó estipulado de la siguiente manera: el sueldo básico será de más de $756 mil pesos, este incremento incluye una suma fija de 40 mil pesos correspondiente al mes de marzo, un 8% por abril y un 7% a mayo. DIARIO HUARPE dialogó con referentes del sector comercial que comentaron que será muy difícil de afrontar el pago de este aumento.

Por un lado, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan indicó: “Se hace difícil, hemos tenido muchísimas consultas al respecto diciendo que porqué se ha firmado ese convenio en Buenos Aires y eso se baja a todo el país. Hay un montón de dudas porque hoy en día, hay que afrontar también el costo del aumento de alquiler, servicios, impuestos y toda esta actualización del sueldo”.

“Hoy en día, un empleado con cargas sociales, al comercio le está saliendo por mes 1 millón 200 mil pesos. La mayoría hará plan de pago de las cargas sociales después, o verá de hacerlo en dos veces y otros empiezan a despedir empleados” informó Quiroga.

Luego, expresó que “en los últimos cuatro meses hubo más de 100 despidos en San Juan y eso hace mucho que no pasaba, este número puede aumentar con eso. Si no hay un alivio fiscal, esto se va a complicar”.

Por otro lado, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan indicó que “han tratado que siga siendo remunerativo para no lastimar más las cajas de los empresarios, pero ha quedado en valores muy altos para lo que puede hacer frente el empresario y está pasando algo muy lamentable que es que a la gente no le alcanza para vivir y al empresario no le alcanza para pagar”.

“Es muy complejo, es una crisis muy aguda y vamos a solicitar al Gobierno Nacional algunos paliativos impositivos. Hay comercios que están pagando fraccionado y encima estamos a dos meses del aguinaldo que es otra carga importante para el comercio” agregó al finalizar.

Los aumentos de sueldo vienen a sumarse al incremento de los alquileres, las tasas municipales, las boletas de la energía eléctrica y las bajas ventas, que forman un combo difícil de afrontar para los empresarios.