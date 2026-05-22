Cómo bajar la presión arterial con la dieta DASH y hábitos sanos

La hipertensión arterial suele instalarse sin hacer ruido en el cuerpo y por eso se la conoce como la enfermedad silenciosa. En Argentina los números son contundentes ya que la prevalencia en mayores de 18 años es del 36,3 por ciento. Esto significa que prácticamente 4 de cada 10 adultos son hipertensos, lo que equivale a unos 12 millones de personas.

Lo más preocupante es que 4 de cada 10 desconocen su situación y solo 2 de cada 10 están adecuadamente tratados. Esta condición es el principal riesgo para problemas cardiovasculares y causa 1 de cada 3 eventos como infartos o accidentes cerebrovasculares.

La prevención es fundamental y debe empezar en los jóvenes porque los hábitos dejan huella. En las últimas 5 décadas la alimentación cambió y los productos envasados ganaron terreno frente a la comida fresca. Bárbara D'Angelis, licenciada en nutrición, explica que "alimentos como las galletas y la salsa de soja contienen sodio oculto".

La experta advierte que "los ultraprocesados se elaboran con materias primas refinadas y aditivos químicos cuyo objetivo es generar apetito y estimular el deseo de comer, además de incluir alto contenido de sal. Su consumo frecuente puede aumentar el riesgo de hipertensión".

Para cuidar la salud es vital elegir comidas caseras y usar condimentos naturales como canela, ajo, cebolla u orégano. La dieta DASH es uno de los planes con más respaldo para el control de la presión. D'Angelis señala que "los alimentos ricos en potasio favorecen la relajación de los vasos sanguíneos. Además, la remolacha contiene nitratos que el organismo convierte en óxido nítrico, una sustancia que ayuda a bajar la presión arterial sistólica".

En este menú "los pistachos contienen potasio y magnesio. Los porotos y las lentejas aportan potasio, y la fibra soluble e insoluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y a mantener un peso saludable, un factor clave para evitar la presión alta. Las proteínas vegetales y el yogur contribuyen a disminuir la presión diastólica, mientras que los pescados de mar aportan omega-3, que favorece la circulación sanguínea".

El movimiento diario es el otro gran pilar. La especialista propone "bajarse unas paradas antes del colectivo y caminar, realizar actividades de estiramiento durante 20 minutos por la mañana al levantarse, elegir tomar las escaleras en vez del ascensor". Como no siempre hay señales claras, el control médico es imprescindible para una detección temprana.