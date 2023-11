Los monoambientes son cada vez más recurridos por los sanjuaninos, ya sea para optimizar espacio o bien, para ahorrar algunos pesos. Son la primera opción para los estudiantes, parejas recién casadas, personas que quieran tener un control total del espacio y también aquellos que se pasan todo el día en la calle y no necesitan de un lugar muy grande para descansar. La falta de los metros cuadrados obliga a las personas a que utilicen la imaginación para optimizar la distribución del mobiliario y así generar un espacio ameno para descansar en el hogar.

Diseñar un monoambiente no es una tarea fácil, ya que hay que integrar todos los ambientes de una casa en una sola habitación y lograr que sea funcional. Además, hay que tener en cuenta la distribución para que no luzca sobrecargado el espacio. Es un espacio que te permite tener una visión general que refleja el día a día de tu vida, y este, es el punto central a la hora de definir y priorizar los elementos a incluir.

Las ventanas son una pieza fundamental para crear más iluminación en el espacio.

Estos son algunos de los tips a tener en cuenta para que el espacio pequeño logre ser estético, cálido y de la sensación hogareña para gozar la estadía allí:

No mezclar espacios

Si bien estarán distribuidos todos los espacios en un mismo lugar, hay que tener en cuenta de crear zonas similares para desarrollar las tareas del día a día. Una buena idea es crear separaciones con algunos muebles como bibliotecas, sofás o cortinas. También se pueden dividir los espacios con alfombras que delimiten áreas. Por ejemplo, separar con una alfombra el espacio destinado al living, muebles para la cocina y un espacio en donde se encuentre todo el sector de limpieza del hogar.

Muebles con doble función

Uno de los problemas más recurrentes a la hora de decorar el monoambiente es que el espacio se vea como una gran habitación, donde la cama es el elemento principal. La solución es encontrar muebles que tengan varias funciones para optimizar el lugar. Un sofá cama, un banco que permita almacenar dentro del mismo, entre otros. Hoy en día existen muchos objetos en el mundo del diseño están creados para cumplir estas funciones que sacan del apuro a más de uno.

Darle un buen uso a las paredes

Un buen método es instalar repisas flotantes que lleguen hasta el techo y utilizar el lugar para almacenar cosas. Un tip para que se vea más estético, es utilizar para almacenar cajas decorativas para que los elementos no estén a la vista y sea más agradable. Las paredes son un espacio que debes aprovechar si, justamente, los metros cuadrados horizontales son escasos.

Los estantes en las paredes se pueden utilizar para almacenar libros u objetos decorativos.

Crear espacios de almacenamiento

La creatividad es la única solución para encontrar la manera de crear el mayor espacio de almacenamiento en los monoambientes. En el mercado existen millones de opciones de cajas herméticas con o sin rueditas que permiten ocultarlas debajo de los muebles como sofás o camas y de esta forma, se estará ganando más metros cuadrados sin generar una saturación visual.

Espejos e iluminación

La luminosidad del hogar es un factor crucial y muy importante a la hora de diseñar y decorar un monoambiente. Es recomendable dejar los espacios cercanos de las ventanas al descubierto o bien, utilizar cortinas claras que permitan un mayor ingreso de luz natural, lo que crea un efecto de un sector más amplio.

Los espejos, por otro lado, son un complemento y un multiplicador de claridad y luz, por lo que generan una sensación de mayor amplitud. Es recomendable colocar el espejo en una pared opuesta de la fuente de luz, para que se multiplique la luminosidad.

Agregar color para darle más alegría

El mejor color para los monoambientes es el blanco o greige, una fusión entre el color gris y beige, que otorga la sensación de amplitud a cualquier espacio del hogar. Es muy utilizada en estos espacios reducidos, ya que cumple al 100% con el objetivo. Eso no significa que no se pueda optar por una pared o un segmento de otro color, puesto que esto le dará un toque auténtico y único al hogar. Se pueden agregar detalles, pops de color que le van a dar alegría al espacio. No necesariamente tiene que ser en la pared, sino que se puede jugar con objetos de colores particulares para funcionar como puntos focales en el diseño del monoambiente.

Una pared de acento de un color tendencia puede ser la mejor opción, aunque si no se quiere tocar la pintura de la pared, se puede agregar color a través de elementos como almohadones, o mantas.

Los colores le aportan una energía positiva al lugar.

Lo último y no menos importante, es recordar que la frase “menos es más”, aplica a la perfección en esta situación. El espacio es poco, pero no por eso hay que permitirse desperdiciarlo. Lo primordial es crear un diseño que permita que ese único espacio de la casa pueda cumplir con todas las funciones necesarias del día a día, dejando, a su vez, despejadas las zonas de circulación.