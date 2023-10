Este martes 31 de octubre, los estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) de San Juan, convocaron a una macha para reclamar sobre el aumento exorbitante de las cuotas. Más de 100 personas colmaron la puerta de la UCC, reunidos a las 16:00 horas, con carteles y silbatos para cortar la Avenida Ignacio de la Rosa. El principal reclamo es el porcentaje de aumento de la cuota, ya que tendrá un incremento del 95%. Además, muchos estudiantes se quejan sobre las condiciones edilicias en las que estudian.

En la actualidad, la cuota tiene un valor de $50.000, mientras que con el incremento, en febrero terminarán pagando $98.000 mensuales. A modo de solución, les propusieron ir aumentando gradualmente, como por ejemplo, pagar en noviembre un 35% más, en diciembre un 25% y en enero un 15%. Esta situación generó gran malestar entre los estudiantes, quienes ya dan casi por hecho que el aumento sí será realizado. Entonces, lo que ellos reclamaron fue que el valor de la cuota que están pagando, se vea reflejado en las instalaciones como en la calidad educativa.

Las alumnas que dialogaron con DIARIO HUARPE, decidieron no dar su nombre por temor a represalias. Tres de ellas son estudiantes de la carrera de Psicología. “No tenemos espacio para comer dentro de la institución”, comenzó a relatar una de las estudiantes. También habló de que saben que el tema buffet está por afuera de la Universidad y que incluso allí les cobran $500 por usar el microondas. “Como última instancia pedimos que hagan un espacio para nosotros, un comedor, un salón donde podamos comer tranquilos y no tener que ir al pasto o sentarnos en el piso a comer”, fue el reclamo.

Otro de los principales reclamos es el mantenimiento en el edificio. “Pagamos una cuota exorbitante para ni siquiera tener jabón, papel higiénico, no tenemos bancos en las aulas. Tenemos que ir a buscar los bancos a otros cursos”, dijo otra de las estudiantes. Actualmente, tampoco cuentan con cortinas, algo que genera malestar entre los alumnos debido a que en verano, el sol de San Juan es muy invasivo.

El segundo motivo por el cual marcharon es porque no ven reflejada la cuota en la calidad educativa que les brindan. “Si tanto aumentan la cuota, para dónde va la plata, porque no va a infraestructura, no va a las clases”, dijo otra de las estudiantes. “Las clases no son de calidad respecto al precio de la cuota”, expresó. Además, se quejaron sobre los profesores, quienes algunos no asisten a clases, “hay algunos profesores que vienen a tomar mates, nos avalúan como si fuéramos alumnos de primaria”, expresó otra alumna de Psicología.

Antecedentes de marchas anteriores

El miércoles 15 de febrero de este año, los alumnos de la universidad ya habían realizado una marcha por el mismo motivo, el aumento de las cuotas. En ese momento, reclamaban que en un año, la cuota había aumentado en casi un 100%. Mientras que actualmente, ese mismo porcentaje es el que aumentará en tan solo tres meses.