Cómo es la estricta dieta de la Mona Jiménez para mantener su salud

Juan Carlos Jiménez Rufino sorprendió en el programa Es mi sueño de eltrece al explicar que su vigencia a los 75 años se debe a una rutina alimentaria rigurosa. El cantante de Beso a beso detalló que practica ayuno intermitente con horarios fijos señalando que "yo ceno a las 18:30 o 19:00".

Según precisó el cuartetero ante sus colegas y el público, "hago un ayuno intermitente de 16 o 17 horas. No como nada durante ese tiempo". Al escucharlo, Jimena Barón manifestó que "ay, Mona, con razón, ese era el secreto". Por el contrario, Carlos Baute bromeó diciendo que "eso es mucho, yo no aguanto. Mi secreto es comer". En el ciclo conducido por Guido Kaczka también comentaron que ahora bailan al inicio de cada emisión.

La salud del músico ha estado bajo la lupa recientemente. En diciembre de 2025 fue operado con éxito de una hernia surgida como consecuencia de una esplenectomía realizada en 2023. Según informó el canal El Doce TV de Córdoba, esta complicación es frecuente en pacientes intervenidos por la extirpación del bazo.

Tras su recuperación y un show en el Estadio Único de La Plata con el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, se esperaba su presencia en el festival Bum Bum de enero en el estadio Kempes. Posteriormente, volvió a los escenarios el 14 de febrero de 2026 en el Complejo Forja de Córdoba con entradas agotadas. Vestido de rojo intenso, abrió la noche con El enamorado y repasó clásicos como Goma de mascar, Intentemos, Y ya ves, Anímate a vivir, Despierta corazón y Quédate.

Sin embargo, durante la interpretación de Se fue, debió interrumpir su presentación por el calor sofocante y la falta de oxígeno. El artista advirtió a los presentes que "chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol... Está faltando un oxígeno acá arriba". Jiménez insistió en la necesidad de hidratarse y descansar expresando que "paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos".

Finalmente decidió que "en vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15" para asegurar su bienestar. El parte médico de su última cirugía indicó que su evolución era favorable y cumplía con las indicaciones recomendadas. A pesar de los incidentes por el clima, el ídolo cordobés sigue enfocado en sus compromisos para 2026.