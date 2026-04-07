Cómo funcionará el "Comprendo y Aprendo" de matemáticas que anunció el Gobernador

El Gobierno de San Juan puso en marcha un nuevo programa provincial de fortalecimiento de la matemática, una iniciativa que busca mejorar los aprendizajes en una de las áreas consideradas críticas del sistema educativo. El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Según explicó la subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de Educación, Liliana Nollen, el plan surge a partir de diagnósticos previos —tanto de evaluaciones nacionales como de relevamientos locales— que evidenciaron la necesidad de reforzar los aprendizajes en matemática y lengua.

Un plan articulado entre niveles

La propuesta se presenta como una continuidad del programa “Comprendo y Aprendo”, aunque con foco específico en matemática. En este caso, la intervención se centrará en un tramo clave de la escolaridad: cuarto, quinto y sexto grado del nivel primario, articulado con primero, segundo y tercer año del nivel secundario.

“El objetivo es trabajar en una etapa decisiva para consolidar el pensamiento lógico, la autonomía intelectual y trayectorias escolares sólidas”, explicó Nollen.

El programa se enmarca además en el compromiso federal por la enseñanza de la matemática, firmado recientemente por las provincias, y cuenta con el trabajo de especialistas como Viviana Baceta, Valeria Lanzones y Elizabeth Mondo.

Cambiar la relación con la matemática

Uno de los principales desafíos del plan es modificar la percepción que los estudiantes tienen de la materia. La iniciativa busca derribar mitos y miedos asociados al aprendizaje matemático, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la confianza intelectual.

“El horizonte es que San Juan sea una provincia que piense, resuelva y progrese en matemática”, señaló la funcionaria.

Acciones concretas del programa

Para lograr estos objetivos, el Ministerio de Educación definió una serie de líneas de acción que se implementarán de manera progresiva en las escuelas de la provincia:

Formación docente continua: capacitación específica para maestros y profesores de primaria, secundaria y nivel superior, con foco en prácticas pedagógicas más efectivas y actualizadas.

capacitación específica para maestros y profesores de primaria, secundaria y nivel superior, con foco en prácticas pedagógicas más efectivas y actualizadas. Implementación del programa “Prisma”: un dispositivo de enseñanza situada que se aplicará directamente en las aulas, adaptado a la realidad de cada institución.

un dispositivo de enseñanza situada que se aplicará directamente en las aulas, adaptado a la realidad de cada institución. Articulación entre niveles: coordinación de contenidos y estrategias entre el segundo ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria para garantizar continuidad en los aprendizajes.

coordinación de contenidos y estrategias entre el segundo ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria para garantizar continuidad en los aprendizajes. Desarrollo de materiales propios: elaboración de recursos didácticos diseñados por la jurisdicción para acompañar la enseñanza.

elaboración de recursos didácticos diseñados por la jurisdicción para acompañar la enseñanza. Promoción de nuevas metodologías: incorporación del juego, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo como herramientas centrales en el aula.

incorporación del juego, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo como herramientas centrales en el aula. Actualización académica de equipos educativos: formación destinada a directivos, supervisores y docentes para fortalecer el liderazgo pedagógico.

formación destinada a directivos, supervisores y docentes para fortalecer el liderazgo pedagógico. Participación de la comunidad: implementación del eje “Sociedad educadora”, que busca involucrar a las familias y al entorno social en el aprendizaje de la matemática.

Una “sociedad en modo matemática”

Otro de los pilares del programa es su apertura hacia la comunidad. Bajo la consigna de poner a “San Juan en modo matemática”, se promoverán instancias de socialización para que las familias comprendan las nuevas formas de enseñanza y puedan acompañar a los estudiantes.

“Queremos resignificar la matemática como una herramienta esencial para la vida, el trabajo y la ciudadanía”, sostuvo Liliana Nollen.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno provincial busca generar un cambio estructural en la enseñanza de la matemática, apuntando no solo a mejorar los resultados académicos, sino también a transformar la relación de los estudiantes con una disciplina clave para su desarrollo.