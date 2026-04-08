La frágil tregua en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión dialéctica. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y fue contundente al respaldar el accionar militar de su principal aliado en la región.

Trump no solo cuestionó la decisión de Teherán de interrumpir el flujo de crudo, sino que justificó los recientes ataques israelíes en territorio libanés. Según el mandatario, estas acciones no violan el cese al fuego firmado recientemente en Islamabad debido a un detalle clave en la letra chica del pacto: "Hezbollah no está incluido en el acuerdo", sentenció.

Para el jefe de la Casa Blanca, los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas militares de Benjamín Netanyahu tras el anuncio de la tregua no deben interpretarse como un regreso a la guerra abierta con Irán, sino como un conflicto paralelo. Trump calificó la ofensiva en el Líbano como una "escaramuza" independiente de los 15 puntos acordados con la República Islámica.

Además, el presidente estadounidense admitió públicamente que estaba al tanto de la ofensiva antes de que se ejecutara, lo que confirma una coordinación estrecha entre Washington y Jerusalén a pesar del proceso de paz que se intenta gestar con Teherán.

La reacción de Irán, que cerró el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques al Líbano, fue calificada por Trump como una medida injustificada. Según el análisis de Washington, Irán utiliza el recurso energético para presionar sobre una situación (la de Hezbollah) que, técnicamente, quedó fuera de las garantías del alto el fuego.

Con estas declaraciones, Trump reafirma que el pacto de catorce días tiene límites territoriales y grupales muy específicos. Mientras el mundo observa con preocupación el precio del petróleo y la estabilidad de la tregua, Estados Unidos deja claro que la protección de Israel contra las milicias libanesas sigue siendo una prioridad que no entra en la mesa de negociación con el gobierno iraní.