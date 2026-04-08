El tiempo ideal para cepillarse los dientes es de al menos dos minutos, según coinciden especialistas en odontología y organismos de salud. Este lapso permite eliminar correctamente la placa bacteriana y los restos de comida acumulados en la boca.

La recomendación incluye cepillarse como mínimo dos veces al día, especialmente por la mañana y antes de dormir, momentos clave para prevenir caries y enfermedades en las encías.

Para lograr una limpieza completa, los expertos sugieren dividir la boca en cuatro sectores y dedicar unos 30 segundos a cada uno. De esta manera, se asegura alcanzar todas las superficies dentales, incluso las más difíciles.

Aunque el mínimo establecido es de dos minutos, algunos especialistas indican que el cepillado puede extenderse hasta tres minutos si se realiza de forma cuidadosa y completa, sin aplicar demasiada presión para evitar dañar el esmalte.

El dato también revela un problema frecuente: muchas personas no alcanzan ese tiempo recomendado, lo que reduce la eficacia de la higiene bucal diaria.

Así, más allá de la técnica o el tipo de cepillo, dedicar al menos dos minutos al cepillado sigue siendo la clave principal para mantener una buena salud dental.