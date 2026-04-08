Un nuevo episodio de mortandad de peces volvió a encender las alarmas en Valle Fértil. Este martes 7 de abril, vecinos y pescadores detectaron ejemplares sin vida en la orilla del dique San Agustín y dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en un operativo de monitoreo y análisis que continúa este miércoles con la intervención de especialistas provinciales.

Desde la Municipalidad informaron que, a través de la Dirección de Ambiente y Producción, se activó un protocolo de intervención y se solicitó la presencia de técnicos de la Secretaría de Ambiente de San Juan. En ese marco, profesionales del Parque de la Biodiversidad ya se encuentran en el lugar realizando estudios para determinar las causas del fenómeno.

Toma de muestras y análisis en curso

Según se informó oficialmente, los equipos técnicos comenzaron con la recolección de muestras tanto de agua como de los peces afectados. Los trabajos se realizan en distintos puntos del dique, incluyendo sectores de la orilla y áreas más profundas a las que acceden mediante embarcaciones.

El monitoreo contempla el análisis de parámetros clave como el oxígeno disuelto, el pH, la turbidez y la densidad del agua, indicadores fundamentales para evaluar la salud del ecosistema acuático. Los resultados de estos estudios serán determinantes para establecer el origen de la mortandad y definir posibles medidas.

Desde el organismo provincial señalaron que, una vez avanzados los análisis, los especialistas y biólogos mantendrán reuniones técnicas para evaluar la información recolectada y precisar el factor desencadenante.

Hipoxia, una de las principales hipótesis

Entre las hipótesis en evaluación, una de las más relevantes es la hipoxia, es decir, la disminución de los niveles de oxígeno en el agua. Este fenómeno ya ha sido registrado en ocasiones anteriores en el mismo dique y suele estar asociado a condiciones de estancamiento o escasa renovación del recurso hídrico.

En cuanto a los ejemplares afectados, se detectaron principalmente peces pequeños, de entre cinco y seis centímetros, en su mayoría pejerreyes alevinos. De manera aislada también aparecieron algunos ejemplares de mayor tamaño.

El director de Ambiente y Producción del municipio, Alejandro Páez, explicó a DIARIO HUARPE que la situación fue advertida por la propia comunidad. “La gente que va a pescar nos avisó y nosotros dimos intervención para poder hacer un monitoreo”, indicó.

Asimismo, señaló que durante las primeras inspecciones no se observaron anomalías visibles en el nivel del agua ni en el funcionamiento de los sistemas de mitigación.

Antecedentes recientes en el dique

La mortandad de peces en el dique San Agustín no es un hecho aislado. En mayo de 2023 se registró un episodio similar que, en ese momento, fue atribuido a la falta de oxígeno en el agua, producto del bajo nivel del embalse y la escasa circulación.

Durante ese período, la combinación de sequía y estancamiento generó condiciones críticas para la fauna acuática. Frente a ese escenario, se implementaron medidas como el movimiento del agua mediante bombas, el aporte hídrico desde compuertas y la resiembra de pejerreyes.

Las lluvias posteriores también contribuyeron a mejorar la situación al elevar el nivel del agua y favorecer su oxigenación, lo que permitió frenar la mortandad.

Sin embargo, en febrero de 2024 el fenómeno volvió a repetirse, con peces muertos flotando en la superficie, lo que generó preocupación entre los vecinos y puso nuevamente en foco la fragilidad ambiental del embalse.

Expectativa por los resultados

Mientras continúan las tareas de campo, crece la expectativa por los resultados de los análisis que permitirán determinar si se trata de un evento aislado o de un problema estructural en el ecosistema del dique.

La reiteración de estos episodios en los últimos años mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la comunidad, que sigue de cerca la evolución de un fenómeno que impacta directamente en el equilibrio ambiental de Valle Fértil.