La esposa de Nicolás Cabré contó los problemas que tienen por la diferencia de edad
Rocío Pardo, de 31 años, brindó detalles el 7 de abril de 2026 sobre su vínculo con Nicolás Cabré, de 46 años, con quien se casó en diciembre pasado en una entrevista con Nico Peralta para la revista Pronto.
La bailarina y productora teatral explicó que "Con Nico no somos unos obsesivos del laburo. Sí cuando estamos trabajando nos enfocamos y hacemos que las cosas salgan bien, pero en casa desconectamos y hacemos la nuestra. Si no es como que nunca terminás de trabajar. Necesitamos ese momento para nosotros y para hablar de cosas que no tengan nada que ver con el laburo. Incluso compartimos mucho el entrenamiento con Nico".
Sobre las actividades físicas compartidas, Pardo comentó que "Si bien no tengo el nivel de atleta que tiene Nico, lo acompaño. Hace poco viajamos a Mar del Plata porque él corría un triatlón y lo acompaño todo lo que puedo en esto que a él tanto le apasiona, como nadar, andar en bici y correr. A mí sí me gusta mucho nadar, vamos al gimnasio juntos y somos muy compañeros. Donde podemos hacer un plan juntos, yo me sumo. Obviamente que la bici y correr no me gusta tanto, pero sí disfruto de acompañarlo".
En cuanto a su lugar de residencia, la artista detalló que "En el año estamos viviendo en Pilar y después también tenemos nuestra base en Carlos Paz, que es un lugar al que amamos ir y al que vamos todo el año. Cada tanto nos escapamos a Pinamar, así que esos son nuestros tres puntos de vida. A Pinamar nos encanta ir porque es un lugarcito cerca de Capital para desconectar, así que vamos mucho durante el año".
La joven, que es bien carlospacense, se refirió a sus raíces señalando que "Sí, soy bien carlospacense. Nací ahí así que imaginate que para mí ir a Carlos Paz a hacer temporada es estar en mi casa. Allí tengo a gran parte de mi familia: mi viejo, algunos de mis hermanos. Nosotros somos seis, entonces tengo a algunos hermanos que viven en España y otros en Buenos Aires. Estamos distribuidos por todos lados, pero sí, la base para todos es Carlos Paz. Durante el verano es un placer laburar en Carlos Paz porque estoy en mi casa y con mis amigas de toda la vida. Tengo un grupo de amigas de siempre y a mi familia, que somos una banda. Es hermoso".
Al ser consultada por la brecha de edad, fue contundente al decir que "Nos llevamos 15 años y nunca sentí la diferencia. No me afectó ni me afecta para nada. Somos muy parecidos, tenemos estilos de vida muy parecidos y compartimos mucho lo cotidiano. Independientemente de lo que somos juntos, éramos así antes de conocernos. Entonces simplemente fue como juntar las dos vidas y hacerlas una".
Finalmente, recordó que se conocieron en los Premios Carlos mientras ella hacía Pabellón Tornú en un neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla y él Los mosqueteros del rey en el Candilejas. Según relató, "Con Nico nos conocimos en los Premios Carlos. Estábamos los dos haciendo temporada: yo estaba haciendo Pabellón Tornú en un neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla y bastante alejada del circuito más comercial de la temporada, mientras que él hacía en el Candilejas Los mosqueteros del rey. Lo bueno es que estábamos ahí en Carlos Paz, nos conocimos en un evento y desde el primer día que empezamos a hablar no nos despegamos más".