El oficialismo buscará aprobar este miércoles la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en una sesión prevista para las 15, tras haber conseguido el dictamen en comisiones y reunir el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa.

El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, ya cuenta con media sanción del Senado y apunta a introducir cambios en la normativa vigente, especialmente en lo referido a la actividad minera en zonas periglaciares, bajo determinados criterios.

De acuerdo al poroteo parlamentario, el bloque oficialista confía en alcanzar los votos necesarios con el apoyo de aliados como el PRO, la UCR y legisladores de provincias mineras, lo que permitiría convertir la iniciativa en ley en la sesión de este miércoles.

El tratamiento del proyecto estuvo atravesado por fuertes cruces en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y representantes de provincias mineras. Durante el debate, se registraron acusaciones de conflicto de intereses y cuestionamientos sobre el impacto ambiental de la reforma.

Desde el Gobierno defienden los cambios como una actualización del marco normativo que permitiría compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, mientras que sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que podría implicar una flexibilización de la protección de los glaciares.

La definición se dará en el recinto de Diputados, en una sesión clave que podría marcar un giro en la política ambiental y minera del país, en medio de un clima de fuerte tensión política y social.