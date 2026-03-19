Cómo hacer bollitos de arroz y atún crocantes en freidora de aire
Transformar el arroz del día anterior en un plato gourmet es posible con esta receta de inspiración oriental que prioriza la textura. Estos bocaditos combinan la suavidad del queso crema con el toque marino del atún, logrando un acabado dorado sin necesidad de sumergirlos en aceite.
Gracias a la tecnología de la freidora de aire, se obtiene una opción saludable, práctica y versátil que funciona tanto para un almuerzo rápido como para llevar en la vianda, ya que conservan su encanto incluso al consumirse fríos.
Para prepararlos, se deben integrar en un recipiente 100 g de arroz cocido, 80 g de atún, 40 g de queso crema, una cebolla de verdeo picada, una cucharada de mayonesa, pimienta y salsa de soja.
Tras mezclar todo con espátula y ajustar la sal, se forman bolitas con las manos aceitadas. El secreto del sabor está en el rebozado: se utiliza panko o pan rallado mezclado con pimentón dulce y romero. La cocción se realiza a 180°C durante 10 o 15 minutos hasta que doren.
Como consejos adicionales, se puede potenciar el perfil asiático calentando la soja con azúcar, jengibre o ajo y vinagre, mezcla que sirve tanto para la masa como para untar.
Si no se desea usar mayonesa, se puede reemplazar por más queso crema. Además, el proceso es adaptable al horno convencional, precalentando la fuente y utilizando rocío vegetal para lograr la misma terminación crocante.