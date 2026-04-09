Jueves 09 de Abril
Cómo hacer brownie saludable sin harina ni azúcar fácil

Una receta simple con ingredientes naturales que reemplaza la harina y el azúcar sin perder sabor. Ideal para una opción más liviana y nutritiva.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Este brownie mantiene su sabor característico a pesar de modificar los ingredientes. (Foto: Freepik)

El brownie saludable sin harina ni azúcar se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan darse un gusto dulce sin descuidar la alimentación, utilizando ingredientes simples y naturales.

La receta se basa en una combinación clave: banana madura como base dulce, zanahoria rallada para aportar humedad y cacao amargo para lograr el clásico sabor a chocolate. A estos se suman huevos y mantequilla de maní, que ayudan a darle consistencia y textura. 

Ingredientes

  • 1 boniato de entre 300 y 350 g.
  • 2 huevos.
  • 1 banana madura.
  • 30 g de cacao amargo.
  • 40 a 60 g de chips de chocolate o chocolate picado.
  • Rocío vegetal o aceite para el molde.

Preparación

Primero se pisa la banana hasta obtener un puré y se mezcla con los huevos. Luego se incorpora la zanahoria rallada, el cacao y la mantequilla de maní, integrando todo hasta lograr una preparación homogénea.

La mezcla se coloca en un molde previamente engrasado y se lleva al horno a temperatura media durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme pero el interior conserve humedad. 

Una vez listo, se deja enfriar antes de cortar, lo que permite que el brownie tome mejor consistencia y resalte su sabor.

El resultado es un postre más liviano, sin harinas refinadas ni azúcares agregados, que mantiene la intensidad del chocolate y se presenta como una opción nutritiva para cualquier momento del día.

