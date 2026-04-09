Cómo hacer brownie saludable sin harina ni azúcar fácil
El brownie saludable sin harina ni azúcar se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan darse un gusto dulce sin descuidar la alimentación, utilizando ingredientes simples y naturales.
La receta se basa en una combinación clave: banana madura como base dulce, zanahoria rallada para aportar humedad y cacao amargo para lograr el clásico sabor a chocolate. A estos se suman huevos y mantequilla de maní, que ayudan a darle consistencia y textura.
Ingredientes
- 1 boniato de entre 300 y 350 g.
- 2 huevos.
- 1 banana madura.
- 30 g de cacao amargo.
- 40 a 60 g de chips de chocolate o chocolate picado.
- Rocío vegetal o aceite para el molde.
Preparación
Primero se pisa la banana hasta obtener un puré y se mezcla con los huevos. Luego se incorpora la zanahoria rallada, el cacao y la mantequilla de maní, integrando todo hasta lograr una preparación homogénea.
La mezcla se coloca en un molde previamente engrasado y se lleva al horno a temperatura media durante unos 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté firme pero el interior conserve humedad.
Una vez listo, se deja enfriar antes de cortar, lo que permite que el brownie tome mejor consistencia y resalte su sabor.
El resultado es un postre más liviano, sin harinas refinadas ni azúcares agregados, que mantiene la intensidad del chocolate y se presenta como una opción nutritiva para cualquier momento del día.