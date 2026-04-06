Quién es Ignacio Lago, el primer futbolista argentino abiertamente gay

El presente de Ignacio Lago en Colón de Santa Fe trasciende lo estrictamente deportivo. Con 23 años, el extremo surgido en Almirante Brown se convirtió en protagonista de un hecho sin precedentes en el fútbol local al presentar a su novio durante una entrevista televisiva. El futbolista, nacido el 5 de agosto de 2002, recibió un video sorpresa de su pareja mientras participaba en el programa Sangre y Luto.

En la grabación, su novio le dedicó un mensaje que conmovió a los presentes donde expresó "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa" y añadió "No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...".

Visiblemente emocionado tras las imágenes, el jugador del conjunto santafesino compartió sus sensaciones sobre el vínculo que mantienen. "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", manifestó el delantero. Sobre la planificación del video, Lago admitió su asombro al decir "No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial".

La trayectoria del atacante incluye hitos precoces, como ser el debutante más joven en la historia de Almirante Brown con 15 años, seis meses y cinco días. Luego de su paso por Talleres de Córdoba, el fútbol mexicano en Tlaxcala, San Martín de San Juan y Atlético de Rafaela, recaló en el Sabalero. En la institución santafesina registra 58 partidos, 11 goles y siete asistencias, consolidándose como una pieza fundamental del plantel.

Actualmente, la comisión directiva de Colón trabaja en la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027, dado que el vínculo vigente expira a finales de este año. La urgencia radica en que a partir del 1 de julio el profesional podría negociar su salida como agente libre. Cabe destacar que el club ejecutó a fines de 2024 la opción de compra de la mitad de su ficha por una cifra cercana a los 350 mil dólares, compartiendo la propiedad del pase con Talleres de Córdoba.