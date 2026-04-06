La receta para el mejor pan de avena y chía que se hace en licuadora

Sacarse las ganas de un pancito en el desayuno es posible porque esta receta no solo queda esponjosa y tierna: es muy saludable. Cargada de proteínas, contiene además fibras y grasas de alta calidad, con la avena y la chia. Perfecto para un plan de comidas saludables, este pan se prepara en licuadora, no se amasa ni necesita tiempos de levado, por lo que es perfecto para hacer por la noche y disfrutar por la mañana.

Para realizar este pan proteico de avena y chía se requieren 2 tazas de avena en hojuelas, 1/4 taza de semillas de chía, 1/2 taza de yogur natural que puede ser de origen vegetal, 3 huevos grandes, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1/4 cucharadita de sal, 1/4 taza de aceite de coco derretido o aceite de oliva y 1 cucharadita de miel.

El proceso comienza al colocar en la licuadora o en un vaso de minipimer los huevos, el yogur, el aceite y la miel para procesar. En la misma licuadora o pasándolo a un bowl, se debe añadir la avena y la chia, junto con el polvo de hornear. Luego de licuar o mezclar, en este último caso se debe dejar reposar la mezcla unos 30 min para hidratar la avena y la chia.

Finalmente, se debe aceitar una fuente para horno con profundidad de unos 5-6 cm y extender la mezcla, que queda bastante fluida. El paso siguiente es hornear a 180 grados, unos 20 minutos, en horno convencional o freidora de aire. Si no está listo, se debe continuar la cocción hasta que se despegue bien de las paredes del molde y se dore la superficie. También se pueden utilizar moldes individuales, que aceleran el tiempo de cocción.