Un nene de 12 años fue baleado en La Plata y la Justicia investiga si su primo de 14 años fue el responsable del disparo, en un caso que salió a la luz por inconsistencias en el relato de la familia.

El menor ingresó a un hospital con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida, y fue asistido por los médicos, quienes confirmaron la gravedad del episodio. Tras recibir atención, fue dado de alta.

El hecho comenzó a investigarse cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3, al que asiste la víctima, detectó contradicciones en las versiones brindadas por la madre del chico sobre el origen de la lesión.

En una primera instancia, la mujer habría señalado que el disparo fue efectuado por un primo de 14 años. Según ese testimonio, la familia decidió no denunciar lo ocurrido debido a amenazas de muerte recibidas por parte de la madre del adolescente señalado como agresor.

Sin embargo, días después, cuando el menor regresó a la escuela con la pierna vendada, la madre cambió su versión y aseguró que la herida había sido producto de un accidente mientras jugaba al fútbol, lo que generó mayores sospechas.

Ante estas inconsistencias, la directora realizó una denuncia en la comisaría 14° de La Plata y acompañó al alumno y a su madre al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para garantizar su atención médica.

Ahora, la causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar cómo ocurrió el ataque, si el primo fue efectivamente el autor del disparo y si existió un intento deliberado de ocultar lo sucedido dentro del entorno familiar.