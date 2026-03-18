Cómo hacer pollo al curry en tan solo 30 minutos de manera fácil

Paulina Cocina, una de las principales influencers culinarias de Argentina, volvió a marcar tendencia en redes sociales al presentar en TikTok una receta de pollo al curry sabrosa y de resolución sencilla.

Esta propuesta surge como una alternativa para variar el tradicional pollo al horno con papas, destacándose por un sabor intenso que sorprende desde el primer bocado. Gracias a una base de yogur y especias, se obtiene una textura cremosa sin necesidad de ingredientes difíciles o técnicas profesionales complejas.

Para realizar este plato, que queda listo en solo 30 minutos, se requiere una pechuga de pollo, un yogur neutro, una cucharada de curry, una de cúrcuma, jengibre rallado a gusto, pimentón, un diente de ajo, cuatro cucharadas de salsa de soja y cuatro de leche, además de sal y pimienta.

El proceso consiste en cortar la carne en tiras y colocarla en un bol con todos los ingredientes mencionados, mezclando bien hasta lograr una preparación pareja. Es clave dejar reposar la mezcla al menos 30 minutos para que se potencien los sabores antes de llevarla a una sartén con aceite para dorar el pollo de ambos lados.

Una vez que la carne esté cocida, se debe incorporar el resto del marinado en la misma sartén y cocinar unos minutos más hasta que la salsa espese. El resultado final es un pollo jugoso y bien especiado que permite ajustar el nivel de picante o añadir hierbas frescas como menta o cilantro para darle otro perfil al plato.