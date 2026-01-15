Clásico, cremoso y bien frío, el milkshake de vainilla es una de las recetas infaltables del verano. Refrescante y fácil de preparar, combina ingredientes simples para lograr una bebida dulce y reconfortante, perfecta para la merienda o como postre liviano.

Para preparar dos vasos grandes se necesitan cuatro bochas de helado de vainilla, 300 mililitros de leche bien fría, una cucharadita de esencia de vainilla y azúcar o endulzante a gusto. De manera opcional, se puede decorar con crema batida, salsa de chocolate o caramelo y granas o chips de chocolate.

El paso a paso es muy sencillo. Primero, se colocan en la licuadora el helado de vainilla y la leche fría, base clave para lograr la textura cremosa. Luego, se agregan unas gotas de esencia de vainilla para reforzar el sabor clásico. Se licúa hasta obtener una mezcla homogénea y espesa, ajustando el dulzor según preferencia.

Si se busca una versión todavía más refrescante, se puede sumar un poco de hielo y volver a licuar. Finalmente, se sirve en vasos altos y se decora a gusto con crema batida o salsas dulces.

Además de ser rápida y rendidora, esta receta admite múltiples variantes: se pueden sumar chips de chocolate, galletitas trituradas o incluso frutas para darle un toque personal. Ideal para los días de calor, el milkshake de vainilla sigue siendo una opción fresca, clásica y siempre deliciosa.