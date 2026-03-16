Cómo logran Wanda Nara y Pampita que su maquillaje dure todo el día

En eventos, sesiones de fotos o apariciones públicas, muchas famosas logran que su maquillaje luzca impecable durante horas. Detrás de ese resultado hay un pequeño secreto que los maquilladores profesionales aplican siempre y que figuras como Wanda Nara y Carolina Ardohain —conocida popularmente como Pampita— suelen mostrar en looks que se mantienen perfectos incluso tras largas jornadas.

Lejos de ser solo cuestión de buenos productos, la preparación de la piel es fundamental; según explican los especialistas, el verdadero truco está en cómo se prepara el rostro antes de aplicar base o corrector para que el maquillaje se adhiera mejor.

Los pasos básicos consisten en una limpieza facial suave, la aplicación de una crema hidratante ligera y el uso de un primer o prebase, el cual ayuda a alisar la piel y crea una base ideal.

Asimismo, los especialistas recomiendan aplicar capas finas de producto en lugar de grandes cantidades para que el maquillaje se integre mejor y no se cuartee. Otro secreto muy utilizado en producciones es el spray fijador; este producto se aplica al finalizar para sellar los cosméticos, permitiendo que resistan el paso de las horas con un acabado más natural y fresco. Con estos pequeños trucos es posible lograr un maquillaje prolijo, tal como se ve en las alfombras rojas o producciones de moda.