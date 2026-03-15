La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España generó repercusión en el mundo del fútbol y también provocó una reacción de Lionel Messi. Según trascendió en medios internacionales, el capitán de la Selección argentina quedó decepcionado con la decisión, ya que consideraba el encuentro como una prueba importante antes del Mundial 2026.

El partido estaba previsto para el 27 de marzo de 2026 y debía enfrentar a la selección campeona de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. Argentina llegaba como defensora del título tras haber ganado la edición anterior del torneo intercontinental.

Sin embargo, el encuentro finalmente fue suspendido debido a la situación de seguridad en Medio Oriente, que afectó a Qatar, sede original del evento. Ante la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas y las dificultades para encontrar una sede alternativa, los organizadores decidieron cancelar el partido.

En las semanas previas se habían analizado diferentes opciones para salvar el evento. Entre ellas se mencionó la posibilidad de disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie de encuentros entre ambos países, pero las federaciones no lograron ponerse de acuerdo en la fecha ni en la sede definitiva.

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Para Messi, el duelo ante España tenía un atractivo especial. El encuentro prometía ser uno de los partidos más destacados del calendario internacional porque enfrentaría a la generación campeona del mundo de Argentina con la nueva camada de la selección española, encabezada por jóvenes figuras como Lamine Yamal.

Además, el partido hubiera servido como un ensayo competitivo de alto nivel antes del Mundial 2026, por lo que su cancelación representa una oportunidad perdida tanto para el equipo dirigido por Lionel Scaloni como para los aficionados del fútbol internacional.

Mientras tanto, la Selección argentina analiza alternativas para ocupar esa fecha FIFA con otros amistosos o compromisos preparatorios, en el marco de la preparación para la próxima Copa del Mundo.