Por 30 días, la Justicia de La Rioja suspendió el camino que usa Vicuña

La Justicia de La Rioja suspendió camino a Vicuña en San Juan por falta de estudios ambientales al ordenar la paralización por 30 días de las actividades vinculadas al acceso al proyecto minero, en una medida que apunta al incumplimiento en la presentación del estudio de impacto ambiental en territorio riojano.

La resolución fue dictada por la jueza María Greta Decker en el expediente Nº 45.863 caratulado "Estado Provincial c/ Vicuña S.A.", mediante una medida autosatisfactiva que hizo lugar al planteo del Gobierno de La Rioja. El fallo estableció la interrupción de tareas relacionadas específicamente con el camino de acceso que atraviesa territorio riojano.

Según se desprende de la decisión judicial, la empresa no respondió de manera satisfactoria a los reiterados pedidos administrativos realizados por la provincia en relación con la presentación del estudio de impacto ambiental. Este incumplimiento fue considerado suficiente para avanzar con la medida preventiva sobre las obras vinculadas al acceso.

Declaraciones oficiales

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó en RiojaVirtual Radio los fundamentos de la resolución. "La medida responde a una serie de pedidos administrativos que la provincia viene realizando a la empresa sin obtener respuestas satisfactorias", señaló.

Además, el funcionario destacó la envergadura del emprendimiento. "El proyecto Josemaría, que luego se asocia con otro emprendimiento en San Juan y conforman Vicuña, es el desarrollo minero más grande en la historia del país, con una inversión prevista de 16.000 millones de dólares. Sin embargo, la empresa no presentó el estudio de impacto ambiental en La Rioja", afirmó.

Azulay también remarcó la cercanía del proyecto con el límite provincial. "El emprendimiento está a menos de 1.000 metros del límite provincial y el ambiente no reconoce fronteras políticas. Los impactos, tanto positivos como negativos, también se van a sentir en La Rioja", sostuvo.

De acuerdo con lo informado, la firma presentó únicamente un informe acotado al tramo del camino que atraviesa la provincia, lo que fue considerado insuficiente por las autoridades ambientales locales.

Fuentes vinculadas al sector señalaron que la medida judicial no alcanza al proyecto minero en su totalidad, ya que se encuentra en territorio sanjuanino, sino que se limita al camino de acceso bajo jurisdicción riojana.

"No se puede paralizar el proyecto desde La Rioja porque está en San Juan; en todo caso, se vería afectado el camino de acceso", indicaron fuentes calificadas, en referencia al alcance concreto de la resolución.

Situación actual

Hasta el momento, la empresa Vicuña S.A. no habría sido notificada formalmente del fallo. La decisión abre un nuevo escenario de tensión entre ambas provincias, con eje en los controles ambientales y las competencias sobre obras vinculadas a proyectos extractivos en zonas limítrofes.