Un famoso reveló la verdad de su pelea con la China Suárez y estalló todo

Grego Rossello brindó detalles sobre el fin de su relación con Eugenia Suárez en el podcast La dignidad ya la perdimos, conducido por Sofi Ganuza y Belu De Luca. Durante la charla, el influencer se definió como parte del "team Wanda" y recordó que antes "tenía muy buena onda con la China, ella vino a hacer Ferné con Grego", pero que luego el vínculo se rompió cuando ella "me dejó de seguir".

Según Rossello, la actriz le envió un mensaje directo para recriminarle sus declaraciones diciendo que "según ella, algo dije. No sé. Y me escribió. Me dijo que yo era un desagradecido", a lo que él respondió internamente que "yo no me siento un desagradecido". El posible detonante del enojo habría sido la invitación de Wanda Nara al programa de Rossello, donde surgieron rumores de coqueteo.

En paralelo, la vida de Suárez está marcada por su romance con Mauro Icardi, formalizado en 2025 tras años de rumores que se remontan al WandaGate de 2021. Los seguidores detectaron señales antiguas en un video de 2022 donde ella usaba un accesorio particular, señalando que era "el anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi".

Ese mismo objeto fue visto luego en Turquía cuando la actriz fue a alentar al futbolista al estadio del Galatasaray. Respecto a sus vínculos pasados, la China Suárez confesó en otra oportunidad que "me arrodillé para pedir que no me dejen" y reflexionó sobre sus amistades afirmando que "ya no tengo amigas 'mala leche', pero he tenido".