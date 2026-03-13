Evangelina Anderson insultó a Grego Rosello tras defender a Ian Lucas

Evangelina Anderson y Grego Rossello protagonizaron un cruce, entre el humor y la tensión, durante el stream react de MasterChef que él encabeza con la China Ansa. La modelo inició el debate señalando que "salvo Grego que es medio ortiva conmigo... el resto es un amor", e interpeló al conductor: "¿Por qué no me queres?".

Rossello explicó que su distanciamiento se debe a su lealtad hacia Ian Lucas, excompañero de ella. "No es que no te quiero, pero hubo una grieta, no nos vamos a hacer los bolud..., entre vos y otro participante de MasterChef y yo soy muy amigo de él, entendeme", se justificó.

Ante la explicación, Anderson lanzó: "Pero viste que no hay que escuchar una sola campana". No obstante, el influencer ratificó su postura: "Yo voy a escuchar la de mi amigo. Con Ian somos amigos hace cinco, seis años. Yo estoy de su lado, cien por ciento, me voy a hacer cargo y no tengo problema de decirlo".

A pesar de que Eva le remarcó que "no defiendas a muerte si no sabés la otra parte de la historia" para intentar que conociera su versión de los hechos, finalmente se puso en su lugar. "Bueno sí, es verdad, yo también defendería a una amiga a muerte", reconoció la modelo para cerrar el momento cargado de chicanas y sinceridad, mientras mantiene su postura de negar categóricamente cualquier romance con el joven.