El romance confirmado de Gimena Accardi y Seven Kayne: fotos juntos en España

La periodista Fernanda Iglesias sacudió el mundo del espectáculo al confirmar el noviazgo entre Gimena Accardi y Seven Kayne, quienes se encuentran actualmente en España. A través de diversos registros compartidos en redes sociales, se pudo ver a la pareja paseando de forma muy cercana por la costa y compartiendo momentos distendidos durante el Festival de Málaga.

Aunque las sospechas sobre este vínculo comenzaron en noviembre del año pasado, en aquel momento Joaquín Cordovero —nombre real del cantante— había intentado desactivar las versiones asegurando que “todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”. No obstante, la realidad actual muestra una relación intensa que la panelista definió como un “romance confirmado”.

Mientras los protagonistas de la ficción vertical TILF se muestran inseparables en el exterior, en Buenos Aires la situación tomó un tinte escandaloso debido a la reacción de Milagros Viado, la expareja del músico.

Según trascendió, la modelo estaba “harta de que su novio le mete los cuernos” y decidió publicar un video irónico, que luego borró, donde recreaba un diálogo sobre la traición.

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En dicho material, la joven interpretaba una charla en la que “él le dijo 'estoy de novio' y ella le dijo 'te voy a dar la mejor noche de tu vida'”. Por ahora, mientras Viado permanece en Argentina tras la ruptura, la nueva pareja continúa disfrutando de su estadía en Europa cumpliendo con compromisos laborales.