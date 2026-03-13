Revelaron las actitudes de "rata" que tenía Icardi con su familia: "No pagaba ni..."

Tras un extenso descargo de Mauro Icardi en Instagram sobre el divorcio en Italia, donde la calificó como una "abogada reciclada", Ana Rosenfeld rompió el silencio en el programa Juernes de la TV Pública.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la letrada afirmó que "no vi el posteo pero, de todas maneras, de mí mucho no puede hablar más que el conocimiento que tiene por los años que hemos compartido. Yo ahora estoy defendiendo los intereses de sus hijas".

Rosenfeld explicó que su alejamiento previo de la defensa de Wanda Nara se debió a que no comulgaba con el profesional elegido anteriormente, pero aclaró: "voy a seguir manteniendo el lugar que ocupo y que he ocupado desde siempre. Durante un tiempo dejé de ocuparlo simplemente porque no comulgué con el profesional que habían elegido, pero volví para resolver y ayudar". Además, recordó que, pese al malestar del jugador, "siempre van a ser familia. Mi rol y función están bien delimitados".

Con firmeza, la abogada aseguró que "tengo mucha dignidad. Volví para que las cosas tengan un final lógico, se cumpla la cuota alimentaria y exista un régimen comunicacional donde el padre pueda estar con sus hijas cada vez que viene a la Argentina".

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En un contexto donde el futuro de Icardi en el Galatasaray se ve nublado tras el festejo de cumpleaños de la China Suárez, ella lanzó: "ojalá venga a la Argentina, porque las versiones de que no continuaría en el Galatasaray están un poquito sobre el tapete". Para Rosenfeld, el delantero está actuando por despecho luego de no poder reconciliarse con su expareja.

"Mauro es un gran estratega, dentro y fuera de la cancha. Quiso recuperar a Wanda y, como no pudo, está eligiendo el camino que elige. Hay que tener muy en claro que con la familia no se jode y no hay que tener despecho, porque de eso se vuelve y uno se arrepiente", disparó.

La profesional también manifestó su preocupación por las hijas de la pareja, señalando que "son muy chiquitas para estar viendo en redes que el papá se va a volver a casar, que le da la vida que le da a los chicos de su actual pareja y lo feliz que es viviendo en ese contexto y entorno. Las chicas ven que el papá con ellas no se porta de la misma manera, y no es porque esté lejos".

Finalmente, desmintió cualquier interés económico en el conflicto con una anécdota contundente sobre los 16 años de relación compartidos: "nunca vi un peso de Mauro Icardi. En 16 años no vi que metiera la mano en el bolsillo para pagar un café. Así que, si de dignidad se trata, sepan que nunca vi un peso de ningún color". En ese sentido, reveló que en las cenas compartidas eran ella y su marido, Marcelo, quienes pagaban. "Nunca me regaló nada… Miento, una cartera, pero fue un regalo de Wanda, no de Mauro", sentenció.