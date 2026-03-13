Trump se dijo "honrado" de matar a líderes de Irán en plena guerra

En una jornada marcada por la ferocidad de la retórica bélica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario internacional al referirse en términos personales y celebratorios sobre la eliminación de la cúpula de poder en Teherán. Al cumplirse las primeras dos semanas de la guerra en Medio Oriente, el mandatario calificó a los líderes iraníes de "escoria desquiciada" y manifestó que su ejecución representa un "honor" para su gestión.

El conflicto, que escaló a finales de febrero tras una serie de bombardeos conjuntos entre Israel y Estados Unidos, ya se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas. Entre las bajas más significativas se encuentra la del entonces líder supremo, Alí Jamenei, un hecho que Trump utilizó para ratificar su postura de fuerza.

"Potencia de fuego sin precedentes"

Desde sus redes sociales, el 47.º presidente estadounidense fue tajante sobre el rumbo de la ofensiva. "Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán. Tenemos una potencia de fuego sin precedentes, munición ilimitada y tiempo de sobra", advirtió en un mensaje emitido en la madrugada de este viernes.

"Han estado matando a gente inocente por todo el mundo durante 47 años, y ahora yo los estoy matando. ¡Qué gran honor es hacerlo!", enfatizó el mandatario, vinculando directamente su rol presidencial con las operaciones militares en curso.

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La amenaza al estrecho de Ormuz

Mientras Washington celebra los avances, la respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, rompió el silencio este jueves con una advertencia que pone en riesgo la economía global. Jamenei instó a los países vecinos a expulsar las bases estadounidenses de sus territorios bajo amenaza de ataque y prometió mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

Este bloqueo en el punto clave para el suministro mundial de crudo mantiene en vilo a los mercados energéticos, una situación que, de sostenerse, podría impactar de manera directa en el costo de los combustibles en todo el mundo.