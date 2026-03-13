Más de 2.000 personas se anotaron para terminar la secundaria virtual

La propuesta de secundaria virtual para jóvenes y adultos que impulsa el Ministerio de Educación de Santa Fe registró una fuerte demanda en los primeros días de inscripción. Más de 2.000 personas ya se anotaron para comenzar el primer año en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) Nº 1330, una modalidad pensada para quienes no iniciaron o abandonaron el nivel medio.

La preinscripción está abierta desde el 10 hasta el 20 de marzo y el ciclo lectivo comenzará el próximo 30 de marzo. El programa tiene una duración total de tres años y está destinado a mayores de 18 años que hayan completado la escuela primaria pero no hayan realizado la secundaria o la hayan dejado inconclusa.

Según explicó la subsecretaria de Aprendizaje Continuo del Ministerio de Educación, Valentina Peresin, esta propuesta corresponde a la cohorte número 15 del programa y se desarrolla con alcance en toda la provincia. “Está dirigida a todas las personas mayores de 18 años que quieran cursar la secundaria de forma virtual y que tengan el séptimo grado aprobado, pero que no hayan iniciado el nivel medio o lo hayan dejado con poco recorrido”, indicó.

Modalidad flexible y mayormente virtual

La secundaria se cursa en un 89 % de forma virtual y solo un 11 % de manera presencial. Las clases se desarrollan a través de la plataforma Meet, donde los estudiantes participan en encuentros sincrónicos de aproximadamente una hora y media, mientras que el resto del trabajo se completa con materiales digitales y actividades disponibles en la plataforma educativa.

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El sistema está organizado por módulos interdisciplinarios en lugar de materias tradicionales. Los primeros dos años corresponden a la formación básica común, mientras que el tercero permite elegir entre dos orientaciones: Bachiller en Ciencias Sociales o en Ciencias Naturales.

Además, el programa cuenta con unas 30 sedes territoriales distribuidas en la provincia donde se realizan los encuentros presenciales obligatorios y donde los estudiantes pueden recibir tutorías, hacer consultas o acceder a computadoras si no cuentan con conexión en sus hogares.

Un título con validez nacional

El título otorgado tiene validez en todo el país, ya que la modalidad cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Educación a Distancia. La iniciativa forma parte de las políticas de educación para jóvenes y adultos que buscan garantizar la finalización de la escolaridad obligatoria.

Peresin destacó que el perfil de los inscriptos es muy diverso, aunque predominan personas que dejaron la escuela por motivos laborales o familiares. “Hoy muchas personas pueden volver a estudiar desde una computadora o incluso desde el celular, organizando sus tiempos según su realidad”, señaló.

Alta demanda en los primeros días

El interés por la propuesta quedó reflejado en la cantidad de anotados en los primeros días de inscripción. Sin embargo, desde el ministerio aclararon que no todos los aspirantes ingresarán automáticamente, ya que se realiza un análisis de cada caso para orientar a quienes ya tienen parte de la secundaria realizada hacia otras alternativas educativas, como los EEMPA presenciales o programas de terminalidad.

La secundaria virtual fue creada en 2015 y en los últimos años volvió a fortalecerse. Solo en 2024 egresaron más de 100 estudiantes, mientras que los datos del último ciclo lectivo aún se encuentran en proceso de consolidación.

Cómo inscribirse

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 341 4249064 o enviar un correo electrónico a . También pueden acercarse a la sede del EEMPA Nº 1330, ubicada en Buenos Aires 981, en la ciudad de Rosario.

Para completar la inscripción se debe presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento certificada y certificado de finalización de estudios primarios. La preinscripción se realiza a través de un formulario online habilitado por el Ministerio de Educación de Santa Fe.