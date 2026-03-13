Un fuerte sismo de magnitud 6,5 se registró este viernes en el norte de Chile y fue percibido en varias zonas de la provincia de San Juan. El movimiento telúrico ocurrió a 39 kilómetros al suroeste de Huasco, en territorio chileno, pero su intensidad permitió que se sintiera también del lado argentino.

Reporte del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. (Gentileza)

El temblor se produjo a las 10:39:22, de acuerdo con los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que informó que el evento tuvo una magnitud de momento (Mw) de 6.5 y una profundidad de 28 kilómetros. Después del movimiento principal, hubo tres réplicas de 3.6Mww, 3.4Mww, 4Mww y 3.8Mww consecutivamente.

Debido a las características geológicas de la cordillera y a la cercanía entre ambas regiones, los movimientos sísmicos registrados en el norte de Chile suelen percibirse en provincias argentinas como San Juan, donde los habitantes reportaron haber sentido el temblor durante algunos segundos.

La magnitud de momento (Mw) es la escala utilizada actualmente para medir terremotos a nivel internacional y es comparable con la escala de Richter, por lo que el evento puede considerarse también cercano a 6.5 en esa escala, una intensidad capaz de generar una fuerte percepción en zonas cercanas al epicentro.

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Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia del sismo.