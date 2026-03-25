En el marco de la reforma electoral que se discute en San Juan, uno de los puntos más novedosos del Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), impulsado por el Bloquismo, aliado al gobernador Marcelo Orrego, es la forma en que se definirá la competencia en los municipios. El nuevo sistema propone que la distribución de concejales se realice en dos etapas, combinando competencia entre frentes y disputa interna dentro de cada espacio.

En primer lugar, los frentes o agrupaciones políticas compiten entre sí. En esta instancia, se suman todos los votos obtenidos por las listas de un mismo frente y, en base a ese total, se determina cuántos concejales le corresponden a cada espacio mediante un sistema proporcional, similar al método D’Hondt.

Superada esa etapa, se abre una segunda instancia clave: la competencia interna. Los concejales que obtuvo cada frente se reparten entre las distintas listas que lo integran, de acuerdo a la cantidad de votos que cada una haya conseguido.

Este mecanismo introduce un cambio sustancial: los candidatos que pierden dentro de su propio frente no quedan automáticamente fuera del reparto. Por el contrario, si logran un caudal de votos suficiente, pueden acceder a bancas en el Concejo Deliberante.

En ese sentido, el sistema rompe con la lógica de “todo o nada”. Aunque una lista no gane la intendencia, puede igualmente lograr representación legislativa dentro del municipio.

Otro aspecto central es cómo se computan los votos. Para la competencia general entre frentes, todos los votos se acumulan, lo que fortalece al espacio en su conjunto y puede ser determinante para ganar el municipio o aumentar la cantidad de concejales.

Sin embargo, dentro del frente la lógica cambia: los votos no se transfieren entre listas. Cada una conserva su propio caudal para disputar el reparto interno de bancas. En términos simples, el modelo combina dos objetivos: fortalecer a los frentes en la competencia general y, al mismo tiempo, mantener viva la competencia interna entre las distintas listas.

Un ejemplo ayuda a entenderlo: si un frente obtiene el 100% de los votos dividido en tres listas (50%, 30% y 20%), ese espacio gana el municipio. El intendente será el candidato de la lista más votada, pero los concejales se repartirán proporcionalmente entre las tres listas.

La propuesta, en definitiva, busca equilibrar dos dimensiones: consolidar la competencia entre espacios políticos y, al mismo tiempo, garantizar representación a las minorías internas. Un esquema que, de avanzar en la Legislatura, cambiará de manera significativa la forma en que se construye el poder en los municipios sanjuaninos.

DATO

Con este sistema no pasaría lo que ocurrió en 9 de Julio en 2023, donde la candidata más votada de manera individual (Emely Núñez) no resultó electa. Esto se debió a que el frente peronista, al sumar los votos de todas sus listas, alcanzó una cifra mayor de sufragios y permitió que Daniel Banegas se quedara con la intendencia, pese a no haber sido el candidato más votada en forma individual.