Cómo usar vinagre blanco para tener sábanas suaves como nuevas

Lograr un descanso reparador depende en gran medida de tener sábanas suaves y limpias. Sin embargo, con el tiempo las telas suelen volverse ásperas y rígidas debido a la acumulación de minerales del agua y residuos de productos de lavado.

Ante este inconveniente, especialistas en limpieza del hogar advierten que el suavizante puede generar el efecto contrario, ya que deja una película sobre las fibras que, con el tiempo, termina endureciendo el tejido. Esta capa cerosa hace que las prendas pierdan capacidad de absorción y transpirabilidad, provocando que la tela se sienta pesada o menos fresca.

Para revertir este proceso, el vinagre blanco se presenta como un recurso casero que actúa eliminando esos restos atrapados. Al aplicarlo, no solo se recupera la suavidad y ligereza natural, sino que también se neutralizan olores y se mantienen los colores más brillantes.

El procedimiento recomendado consiste en agregar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante, utilizando el jabón habitual pero sin añadir suavizante extra, y seleccionar el programa normal de algodón. Para casos de rigidez extrema, existe la alternativa de usar media taza de vinagre junto con una taza de bicarbonato de sodio durante el lavado.

Aunque exista preocupación por el olor, este desaparece por completo al evaporarse durante el enjuague y secado. Además del lavado, se recomienda elegir sábanas de algodón, evitar el exceso de jabón en polvo, secarlas al aire siempre que sea posible y guardarlas únicamente cuando estén totalmente secas. Finalmente, es fundamental recordar que la suavidad no depende solo de la cantidad de hilos, sino principalmente de la forma en que estos están tejidos.