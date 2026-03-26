El truco del champú para bebés que salva tus prendas encogidas

Es frecuente que, tras el uso de agua muy caliente o secados a altas temperaturas, la ropa regrese del lavadero más corta o encogida, afectando especialmente a telas como el algodón, la lana o el lino.

Ante este problema, existen trucos caseros que permiten relajar las fibras del tejido y estirarlas suavemente para recuperar parte de su tamaño original. El método más conocido utiliza champú para bebés, suavizante o acondicionador de pelo, elementos que ayudan a suavizar las fibras.

Para realizar este procedimiento en casa, se requiere un recipiente grande con agua fría y dos cucharadas de champú para bebés. La prenda debe sumergirse y moverse suavemente para que las fibras absorban bien el líquido, recomendándose un remojo de unos 30 minutos.

Posteriormente, es necesario retirar la prenda y quitar el exceso de agua sin retorcerla demasiado. Lo ideal es colocarla sobre una toalla seca, enrollarla para absorber la humedad y extenderla sobre una superficie plana. En ese momento se debe estirar suavemente cada zona con las manos hasta alcanzar el tamaño deseado y dejarla secar al aire en posición horizontal.

Existen otras alternativas como mezclar bicarbonato en agua tibia, estirar la prenda en remojo y enjuagar con agua y vinagre blanco, o combinar vinagre con una mascarilla para el pelo.

También el vapor de la plancha con un paño húmedo ayuda a aflojar las fibras mientras se estira. Para prevenir que la ropa se achique, se recomienda lavar con agua fría, usar programas delicados, evitar la secadora y revisar siempre las etiquetas que indican la temperatura adecuada de lavado y secado.