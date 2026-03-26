En medio de la escalada bélica con Estados Unidos e Israel, Irán fijó una serie de condiciones para avanzar en una eventual negociación y rechazó el plan impulsado por Washington al considerarlo “excesivo” y alejado de la realidad del conflicto.

Entre los principales puntos planteados por Teherán aparece como condición central el cese inmediato de los ataques militares por parte de Estados Unidos e Israel, requisito que considera indispensable para iniciar cualquier instancia de diálogo.

Además, Irán exige garantías firmes de que las ofensivas no se repetirán en el futuro, en un intento por evitar nuevos episodios de escalada tras eventuales acuerdos diplomáticos.

Otro de los reclamos clave es el reconocimiento de su soberanía, especialmente sobre el estratégico estrecho de Ormuz, un punto central en la disputa geopolítica y energética global.

También plantea la necesidad de compensaciones o reparaciones por los daños ocasionados durante el conflicto, lo que suma un componente económico a las exigencias políticas y militares.

Finalmente, el gobierno iraní rechaza cualquier imposición unilateral vinculada a su programa nuclear o desarrollo militar, al considerar que esas condiciones vulneran su autonomía y su seguridad nacional.

Estas exigencias contrastan con la propuesta de Estados Unidos, que incluía restricciones al programa nuclear iraní, limitaciones en el desarrollo de misiles y el fin del apoyo a grupos aliados en la región, a cambio de un eventual levantamiento de sanciones.

En este contexto, el conflicto continúa sin avances concretos hacia una solución diplomática, mientras ambas partes mantienen posiciones firmes y la comunidad internacional observa con preocupación una posible profundización de la guerra en Medio Oriente.