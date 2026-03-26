Truco de la crema de afeitar para mantener espejos limpios y sin vapor

Es habitual que, tras una ducha caliente, el espejo del baño quede empañado por la condensación del vapor sobre el vidrio frío, lo cual genera marcas de humedad al secarse.

Como alternativa a los limpiavidrios tradicionales, se ha popularizado el uso de crema de afeitar para proteger la superficie de forma rápida y económica. Este producto posee componentes surfactantes parecidos a los detergentes que ayudan a remover la suciedad y forman una película invisible que impide la adherencia del agua. Gracias a esta capa protectora, el cristal se empaña mucho menos, se evitan las manchas blancas y se reduce la necesidad de una limpieza profunda diaria.

Para aplicar este método se requiere únicamente espuma o gel de afeitar y paños de microfibra limpios. El proceso consiste en colocar una pequeña cantidad de producto en el paño y extenderlo por todo el espejo mediante movimientos circulares, asegurándose de cubrir toda la superficie.

Tras dejar que la fórmula actúe durante unos 30 segundos, es necesario retirar la espuma con un segundo paño y secar la zona hasta eliminar cualquier marca. Este truco permite mantener el vidrio brillante y resistente a la humedad por varios días. No obstante, se recomienda no acumular espuma en los bordes o en marcos de madera para que la humedad no dañe esos materiales.