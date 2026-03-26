La fiscalía pidió al tribunal que supervisa la condena en la causa Vialidad que tome medidas para impedir movilizaciones frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria, al considerar que estas situaciones pueden afectar el orden público y la seguridad.

El planteo fue presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal 2, encargado de controlar el cumplimiento de la pena. En su escrito, solicitaron que se exhorte a la exmandataria a adoptar conductas que eviten este tipo de episodios.

Según el Ministerio Público Fiscal, las concentraciones registradas en las inmediaciones del domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución, no se ajustan a las condiciones establecidas al otorgarse el beneficio del arresto domiciliario.

Los fiscales hicieron especial referencia a la movilización del 24 de marzo, cuando militantes y vecinos se congregaron frente a la vivienda, generando cortes de calles y una importante concentración de personas. Para la fiscalía, este tipo de situaciones no debería repetirse.

En ese sentido, remarcaron que una de las condiciones impuestas para la prisión domiciliaria es no alterar la convivencia del vecindario ni el orden público, por lo que consideran que estos episodios podrían entrar en conflicto con ese requisito.

Además, advirtieron que las movilizaciones podrían implicar riesgos tanto para la seguridad de la propia exmandataria como para el entorno, y pidieron que el tribunal evalúe lo ocurrido para evitar que se desnaturalicen las condiciones del beneficio otorgado.

El pedido incluye la posibilidad de que se intime a la ex presidenta a tomar medidas para evitar nuevas concentraciones, bajo advertencia de que podrían revisarse las condiciones de su arresto domiciliario si se repiten estos hechos.

La presentación vuelve a poner el foco en el cumplimiento de las reglas de detención domiciliaria y en el impacto que tienen las manifestaciones en torno a figuras políticas de alta exposición, en un contexto de fuerte tensión y movilización.