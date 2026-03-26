El truco casero de cocina para lucir un cabello como Wanda Nara

En el marco del auge del cuidado capilar natural, un ingrediente económico presente en casi todas las cocinas gana terreno como aliado inesperado. Se trata del vinagre de manzana, un clásico que hoy pisa fuerte en las rutinas para quienes buscan un pelo más sano y luminoso.

Tomando como guía estética el look de Wanda Nara, que se caracteriza por ser siempre prolijo y sin frizz, este método casero funciona como referencia para lograr un efecto pulido y saludable.

El secreto de su efectividad reside en su acidez natural, la cual ayuda a sellar la cutícula, aumentar el brillo y eliminar los restos de productos acumulados. Según se destaca en las tendencias actuales, el resultado es un pelo más suave, liviano y con un notable efecto espejo. Para obtener estos resultados sin dañar la fibra capilar, la clave está en diluirlo correctamente utilizando una parte de vinagre por cada tres partes de agua.

El modo de uso consiste en lavar el pelo con el shampoo habitual, aplicar la preparación de medios a puntas —pudiendo incluir el cuero cabelludo—, dejar actuar unos minutos y finalmente enjuagar con agua.

Este tratamiento puede realizarse una vez por semana. Entre las recomendaciones principales para evitar irritaciones o resecamiento, se advierte no usar el producto puro y evitar el exceso, ya que más no es mejor. Asimismo, para quienes deseen mitigar el olor, se sugiere sumar unas gotas de aceite esencial a la mezcla para mejorar la experiencia de este truco rápido y efectivo.